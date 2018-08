Jennifer Aniston se enojó por eternos rumores de embarazo

La actriz Jennifer Aniston se despachó contras los comentarios de los medios y de las redes sociales sobre su intimidad.





"Nadie sabe qué ocurre cuando se cierran las puertas de mi casa. Nadie sabe lo delicado que podría ser para mí y para mi pareja", espetó.





Con casi 50 años, Jennifer Aniston debe ser la mujer que más veces en su vida debió desmentir rumores de maternidad. Esta vez fue categórica al respecto y fue tajante con quienes entienden que una mujer se realiza sólo si es madre.





"Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercadería defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?", djo a la revista Instyle.





0029331202.jpg





Se refirió a los comentarios que le hacen en las redes sociales y los desmintió por completo. "Lo que se dice es que: 'Jen no puede estar con un hombre demasiado tiempo' o 'Jen no quiere tener un hijo porque es egoísta y está demasiado centrada en su carrera' o 'que estoy triste y rota de dolor".





Recientemente la actriz hizo noticia al romper su relación con Justin Theroux, protagonista de la serie de HBO "The Leftovers". "Primero, y con todo el respeto, no tengo el corazón roto. Y segundo, esas son suposiciones sin sentido. Nadie sabe qué ocurre cuando se cierran las puertas de mi casa. Nadie sabe lo delicado que podría ser para mí y para mi pareja. No saben por lo que hemos pasado a nivel emocional o psicológico", sostuvo.