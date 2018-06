Jelinek habló de los rumores que la vinculan a Pico Mónaco

Pico Mónaco y Pampita ya no saben qué hacer para aclarar que continúan juntos. Las versiones de ruptura entre ambos fueron muy fuertes y el ex tenista fue vinculado con Karina Jelinek.

"Con Pico todo muy bien. No comento nada de los rumores que digan lo que quieran, están obsesionados con decir eso. Estoy en este medio hace un montón y sé que esto es así", explicaba días atrás la para Confrontados.

"Dicen lo que quieren, inventan, ya está. Está de viaje y lo planeó hace un montón. Fue con sus amigos al Mundial. Quiero que sea feliz y cuenta con mi aval", cerraba Caro, al respecto.

Pero este lunes, la Jelinek dialogó vía WhatsApp con Los Ángeles de la mañana y le dio credibilidad a las palabras de su colega, desmintiendo los rumores.

"Él está acá y yo también pero no me fijaría en un hombre con compromiso ni recién separado", arrojó la morocha. "El que dijo eso me hace quedar mal, sigo soltera", concluyó.

