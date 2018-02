James Blunt hizo vibrar al Luna Park

El creador del emblemático hit "You're beautiful" demostró una vez más su talento en el escenario. La ovación de sus fans abrieron el show cuando Blunt comenzó a cantar "Heart to heart". Luego le siguieron "I will take everything", "Wisemen" y "Time of our lifes". Un show que fusionó los mejores estilos del pop, melódico y folk dejó boquiabierto a más de un espectador.





Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el mismo Blunt le dedicó el tema "Make me better" a su esposa, escondida entre bambalinas.





"You're beautiful", "Goodbye my lover" y "1973" fueron sus temas más esperados y frente a su nuevo hit "OK" todo el Luna Park se levantó de su asiento para bailar y cantar.





La noche terminó con "Bonfire Heart" y la ovasión de todo el Estadio frente a un Blunt emocionado y enérgico. El cantautor junto con su banda y equipo continúan su gira por Latinoamérica pasando por Brasil, Chile, entre otros.