Jakob Von Plessen se reencontró con sus hijos tras separarse de Zaira Nara

Von Plessen mostró a Malaika y Viggo en sus historias de Instagram, y Zaira no hizo ningún posteo desde la Patagonia. ¿Viajó o envió a los chicos con algún familiar? Lo concreto es que ella pronto armará las valijas para trasladarse a París, donde la espera su hermana, Wanda Nara.

Jimena Buttigliengo aclaró su relación con Jakob Von Plessen en un posteo dedicado a Zaira Nara

En medio de la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen, apareció el nombre de una modelo que fue señalada como tercera en discordia. Se trata de Jimena Buttigliengo, que en diálogo con TN Show había negado su affaire con el empresario.

"No sé quién es, es todo mentira”, expresó, pero luego hizo un posteo en Instagram para hablarle directamente a su colega, que tiene dos hijos con el licenciado en agronomía. “Cuando te despertás en Francia y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver... Zaira, no conozco a tu marido. No lo vi nunca en mi vida”, comenzó escribiendo.

Luego, la también actriz -que se instaló en París hace un tiempo- apuntó contra Karina Iavícoli y Luli Fernández, las panelistas de Socios del espectáculo que expusieron el supuesto romance. “Dejen de inventar cosas que no son. Hablen de cosas de verdad importantes y dejen de hacer lío entre las familias”, cerró.