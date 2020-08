Ivana Nadal, al quirófano para hacerse una cirugía estética

Aislada por la cuarentena, Ivana Nadal fue potenciando su espacio en redes sociales y se transformó en una comunicadora con mucho rebote en los medios de comunicación.

Esta semana, Nadal compartió una frase que dice: “Confío más en mi sistema inmunológico que en cualquier político y vacuna del mundo”.

Esta la puso en el ojo de las críticas y todos creyeron que estaba hablando de las vacunas recientes para prevenir el COVID-19.

Y ahora, Ivana anunció que pasará por el quirófano para retocarse las lolas.

"Se está acercando el día de mi operación así que estoy muy contenta”, explicó Ivana mirando a cámara con una sonrisa.

Y junto al video, la joven escribió: “Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación”.

"Cuando tenía 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular. El cirujano de ese momento me pone los implantes detrás del músculo sin explicarme que era mas doloroso y que no era la mejor decisión, esa lola se me salía de lugar internamente. Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía”, reconoció.

“Fue una experiencia muy traumática (…) Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida. Y entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces creo que es el momento de hacerlo”, finalizó.