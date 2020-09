¿Ivana Nadal es miembro de una secta? "Escucho cada pelotudez..."

Ivana Nadal desmintió ser parte de una secta tras el rumor que se generó en las últimas horas.

La modelo había publicado en sus redes sociales una serie de mensajes que podían ser señalados como signos de coerción por parte de alguna organización y se encargó de desmentirlos en un video.

"¿No les surge cuestionarse cuántas cosas escucharon en los medios de comunicación, sea cual que sea, portales, radio, tele, lo que sea, y lo creyeron porque lo escuchaban en los medios de comunicación? Se supone que los usamos para informamos", planteó Ivana.

Y agregó: "Wow, ahora que estoy viviendo esta, que escucho cada pelotudez que están diciendo, realmente estoy en shock".

"No es que vamos a un lugar a rezar o vamos a un lugar a rendirle culto a alguien o a algo. Quienes creemos en la vida, creemos en la vida y ya, como cada uno tiene la suya, a la única persona a la que tenemos que rendir culto es a vos misma, es amarte y agradecerte todos los días. El cambio empieza por ahí", remarcó la novia de Bruno Siri.

"Al principio te puede parecer estúpido porque como es algo que no hiciste nunca, y esa información la obtuviste a partir de la opinión del resto que está cerrado, dormido y no cree en la felicidad, cuando decís 'buen día, que tengas un hermoso día', lo primero que pensas es qué pelotudo me veo'. ¿Quién te ve? Vos te ves, y eso es lo que te tiene que importar: cómo te ves vos, cómo te sentís vos, qué estás haciendo de tu vida para ser feliz. Construila, dale. Tratate bien, perdonate, soltá esos dolores", continuó la modelo.

Y cerró: "Probá lo que te estoy diciendo, probá las herramientas que te estoy dando, no te cobro un mango, no te digo que vivas mi vida, no te digo cómo vivir la tuya. Solo te digo que vivas tu vida y dejes de de vivir la de los demás".