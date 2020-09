Ivana Nadal ingresó al quirófano para hacerse un retoque en las lolas

La cuarentena le dio a Ivana Nadal una trascendencia que poco imaginaba la morocha. Primero arrancó con sus clases de gimnasia, luego pasó al plano espiritual y ahora blanqueó su historia de amor con el ex de Nati Jota, Bruno Siri.

Pero más allá de lo mediático, la morocha contó en uno de sus posteos que iba a pasar por el quirófano para achicarse las lolas.

Muchos pueden creer que solo se trata de un tema estético. Pero no. Nadal contó que es algo que la aqueja porque hace 12 años que no se interviene.

“Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación”, contó hace un tiempo Nadal.

"Cuando tenía 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular. El cirujano de ese momento me pone los implantes detrás del músculo sin explicarme que era mas doloroso y que no era la mejor decisión, esa lola se me salía de lugar internamente. Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía”, reconoció.

“Fue una experiencia muy traumática (…) Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida. Y entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces creo que es el momento de hacerlo”, finalizó.

Hoy es el día e Ivana ya compartió una foto previa a la intervención: