Ivana Nadal: "Es un año para festejar porque estoy rodeada de amor y trabajo"

Ivana Nadal decidió celebrar su gran año personal y laboral con un viaje a Nueva York donde pasó la Navidad junto a amigos. "Tanto calor acá en Buenos Aires que un poco de frío no me vino mal", dijo la conductora y modelo al ser consultada por los pormenores de su viaje a los Estados Unidos. decidió celebrar su gran año personal y laboral con un viaje adonde pasó la Navidad junto a amigos., dijo la conductora y modelo al ser consultada por los pormenores de su viaje a los Estados Unidos.





Y agregó: "Me fui a Nueva York con mi amiga Josefina para pasar Navidad y mi cumpleaños que fue el 20 de diciembre". En el país del norte la morocha se encontró también con su compañero de "Arroban" (FWTV), Ficha Sánchez.

"Nueva York es una ciudad impresionante, me encanta, además tanto calor acá una semanita de frío no viene mal aunque ya extrañaba mi casa, mis perros, todo, me fui a disfrutar, a conocer, yo ya había estado tres días de pasada una vez y me pareció una ciudad fascinante para conocer", añadió Ivana en charla con este portal.

"Ahora estuve más de una semana y volví enamorada. Voy a volver muchas veces más. Es una ciudad que no terminás de conocer", enfatizó sobre su paso por la gran manzana.

Ahora, Ivana se prepara para recibir el 2018 en su casa nueva y junto a su familia. "Estoy acá para pasar fin de año con mi familia, en mi casa, que me pude comprar mi casa, estoy muy contenta, es un año para festejar porque estoy rodeada de amor y trabajo. Es lo más importante, tener gente que te quiere", finalizó.

