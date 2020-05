Ivana Nadal mostró su cola al natural y pidió a las mujeres que disfruten su cuerpo sin culpas

Ivana Nadal cambió mucho su físico en el último tiempo: tonificó mucho su cuerpo gracias al entrenamiento y a comer sano. Desde su cuenta de Instagram muestra sus rutinas, sus progresos, da consejos y hasta revela sus secretos a más de dos millones y medio de seguidores.

En una de sus última apariciones en las redes, la comunicadora de 29 años decidió sacar todos los filtros y mostrar sus piernas y cola al natural, como realmente lo son.

"Bebas, lean por favor": empezó pidiendo y agregó la necesidad de disfrutar del propio cuerpo "sin culpas".

“No todo es lo que parece… CELULITIS. Muchas mujeres me escriben preguntándome qué hago para la celulitis. Bueno, claramente saben que entreno, tomo agua, como de todo conscientemente y que uso (nombró un producto). Todo eso me ayuda día a día a mejorar la textura y visibilidad de la piel. Pero a la hora de sacarte una foto, la pose, el plano y la luz son clave! No te compares!”, les pidió a sus seguidoras.

“Acordate que es una imagen y nada más: Que sos más que eso, y que si querés lograr verte mejor, tenés que 1) aceptarte, 2) perdonarte, 3) reconocerte y recién ahí 4) construir tu mejor versión haciendo cosas para lograrlo, obvio. Y siempre dándote amor, sin culpas”, recomendó.

“No siempre salimos como queremos en una foto, pero también es lindo amar nuestras imperfecciones. Son parte de quienes somos”, finalizó.