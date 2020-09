Ivana Nadal bloqueó a Juariu después de revelar su romance con el ex de Nati Jota

La semana pasada, Juariu descubrió y reveló que Ivana Nadal se había puesto de novia con Bruno Siri, ex de Nati Jota, con quien la modelo tenía buena onda.

La confirmación de su romance y el haber sido descubierta con pruebas firmes en una aparente “icardiada” no le gustó nada a Nadal, quien bloqueó a la instagramer.

En un live con PrimiciasYa.com, Juariu contó: "Me bloqueó de Instagram después de todo esto. Teníamos buena onda, pero me bloqueó".

Luego agregó: "Yo la conocí hace tres años en los Martín Fierro Digital, que fui hacer notas y ella me prometió un canje que nunca llegó".

"Teníamos buena onda, me parecía re copada Ivana. Me bloqueó y entiendo, porque la traté de Icardi. No le gustó que la comparé con él. Ella me seguía, me dejó de seguir y me bloqueó", detalló, Juariu, quien de todas maneras controla a Ivana desde una cuenta paralela.