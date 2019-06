Isabelita Sarli sobre la muerte de su madre: "Su cuerpito y su corazoncito ya no podían más"

Isabel La Coca Sarli, su hija, Isabelita, quien siempre se mantuvo a su lado durante el último tiempo que sufrió varios problemas de salud, recordó a la actriz. A días de la muerte desu hija,, quien siempre se mantuvo a su lado durante el último tiempo que sufrió varios problemas de salud, recordó a la actriz.





Dolida, dijo que está intentando "sobrellevar" la situación, ya que recién el viernes por la tarde dejaron sus cenizas en la bóveda. "Era lo que ella quería", indicó.





"Yo vivía con mi mamá y estábamos constantemente juntas, donde ella iba, iba yo; y si yo no podía ir, ella no iba. Teníamos un lazo muy fuerte", manifestó en diálogo con "Al fin y cabo", programa que conducen , manifestó en diálogo con "Al fin y cabo", programa que conducen Adrián Puente y Nuria Am por CNN Radio.





En ese sentido, reveló: "Tengo la cabeza tan loca... Imaginate que estuve con ella desde que era tan bebé hasta los 37 años, que es la edad que tengo ahora, constantemente con ella. A veces me dice la gente que tengo los gestos de ella, o que me manejo como ella. Siento que heredé muchas cosas. Yo soy más tranquila, ella era de carácter fuerte. Yo soy más agua de tanque, pero si me hacés enojar saco todo el carácter de ella".

Isabel Sarli







Respecto a los motivos que hacían tan especial su relación, destacó "el amor" que su madre sentía por ella: cada vez que estaba triste la actriz hacía todo lo que estaba a su alcance para que vuelva a estar feliz.





También se refirió al deterioro de la salud de su madre durante los últimos años: "En 2011 tuvo una pulmonía y estuvo dos meses internada. Después, hace un año y medio, tuvo una operación de cadera y al mes ya estaba caminando. Y después el 18 de marzo se cayó, se fracturó y ahí empezaron todos los problemas. Siempre estuve asistiéndola, nunca dejé de ir a verla, pero se ve que su cuerpito y su corazoncito ya no podían más".

Coca Sarli sufrió un accidente doméstico y debió ser operada de urgencia







"A ella le sacaban la sedación y se ponía muy nerviosa. Más si me veía, se ponía como que se quería arrancar todo y tenían que volver a sedarla. Después, ya el último día, que fue el lunes, nos llamaron a la medianoche para decirnos si podíamos ir y nos comunicaron que le habían agarrado tres paros cardíacos. Ya cuando la estabilizaron entré con mi marido y bueno, ya ahí salió directamente de mí despedirme, porque estaba sufriendo demasiado. Nos volvimos a dormir cuatro horas y cuando volvimos nos dijeron que había hecho un cuatro paros cardíacos y que no la podían salvar", expresó sobre los últimos días de la actriz.





"El día que falleció prendí la tele para ver si alguien decía algo y en todos los programas hablaban maravillas sobre mi mamá. Me sentí muy orgullosa. Para todos ustedes es 'La Coca', pero para mí es mi mamá, la que vivía las 24 horas conmigo de los 365 días del año, y estaba todo el tiempo con ella. Eso era para mí, mi mamá", dijo, orgullosa.