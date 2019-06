Isabel Macedo emocionada por el video que encontró de su hija

En las últimas horas, la morocha publicó un recuerdo de la infancia de Isabelita, su hija.





"Encuentro cosas que no sabía ni siquiera que tenía en mi teléfono. Estoy enloqueciéndome de amor con las fotos y vídeos que encuentro de #belitabebé", escribió Isabel Macedo en su red social.





Como era de esperar sus seguidores reaccionaron al instante y le dejaron cientos de comentarios dulces.

En los últimos días, Isabel Macedo asistió al programa "Debo Decir" donde hizo fuertes declaraciones.





"Cuando me largo a llorar porque no estoy trabajando en lo que me gusta pienso que estoy en mi casa y que desde acá puedo resolver un montón de cosas que pueden cambiarle la vida a alguien sin haberlo pedido", comenzó diciendo Isabel Macedo.





Y continuó: "Tengo una vida muy linda. Trabajo mucho por tener mi vida prolija, ordenada, para adaptarme a esa vida. Trabajo para que digan que llegó el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey... y su señora. Ahí, al lado, a un costado. Es parte de la adaptación que hoy ocupo otro lugar donde no soy la protagonista de la novela sino otro rol. Ese rol que ocupo hoy es en mi familia, son mi prioridad, mi hija, los hijos de él y nosotros dos".