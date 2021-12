Isabel Macedo contó cuál es el sexo del bebé que espera

“No es que me olvidé ayer de decirles, pero lo mal que me sentía cuando vine del médico no les puedo explicar, de novela directamente, tirada es poco, tenía la presión por el piso, necesitaba acostarme, me sentía re mal”, explicó sobre los motivos por los que demoró en subir el video. También contó que su mejor momento son las mañanas, donde se siente con mucha energía y aprovecha para ordenar, salir a comprar y pasar tiempo con su hija. “Cuando me levanto hago todo lo que tengo que hacer y más, estoy chocha, pero a la noche...decaída total”, detalló.