Irreconocible: Natacha Jaitt reapareció tras su internación

"Me estoy muriendo en el hospital. Me tienen que operar, no hay camas, no hay médicos, no hay nada. Tengo que pagar mucho dinero o muero. Así de corta . Me están sacando sangre, todo. Pero si no pago fortuna me quedo sin salud. Esta es la realidad. Me harté de que me enfermen la salud con tanta mierd... de injusticia", comentó en sus redes sociales cuando comenzaron las molestias.





Cuando todo parecía ser cosa del pasado, la conductora tuvo que ser nuevamente internada. En las últimas horas compartió algunas imágenes para transmitir tranquilidad y se la vio irreconocible: está mucho más flaca, toda fajada y hasta con nuevo peinado.



"Primer día que puedo pararme por mis propias fuerzas. Gracias Dios por no dejarme ir", escribió. Sus seguidores le enviaron mucha buena energía y le pidieron que dejara de hacerse mala sangre.

Fuente: tn