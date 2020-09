Intimidades de Pampita y Roberto García Moritán en el primer día de los enamorados

Carolina "Pampita" Ardohain reveló en su programa "Pampita Online" cuál fue la “locura por amor” más grande que hizo por Roberto García Moritán.

En ese contexto, contó cómo lo sorprendió para el primer día de los enamorados, a tan solo tres meses de haberse casado.

“Yo estaba de viaje con amigas, porque siempre me voy de vacaciones unos días con ellas, y me agarró como ‘extrañitis’. Dije: ‘Yo el Día de los Enamorados me vuelvo a Argentina’. Pero faltaban varios días todavía para que me tuviera que volver”, empezó la modelo.

“Le dije: ‘Me voy todo el día a un shopping, así que hablamos a la noche’. Porque, encima, hablamos veinte veces al día cuando estamos separados. Todavía estamos en la etapa de: ‘¿Qué estás haciendo?’. Así que le dije que me iba de compras con las chicas y que no iba a poder hablar, porque yo me tenía que tomar un vuelo todo el día”, explicó Pampita.

Y contó que Santino, hijo de Moritán, la ayudó: "Cuando llegué al aeropuerto le dije: ‘Retenelo’. Me responde: ‘Ya estamos terminando’. Entonces le pido: ‘Por favor, retenelo porque lo tengo que sorprender, que se quede ahí en el restaurante’.

Y agregó: “Me llama y me dice: ‘¿Dónde estás?’. ‘Comprando maquillajes’, le digo. ‘¿A ver? Mandame una foto’, me pide. Es que ya le parecía raro... Entonces, me fui corriendo por el aeropuerto hasta el local donde venden maquillajes y se la mandé. 'Acá estoy!’. Pero ya estaba en la Argentina”.

“Me fui corriendo y, cuando llegué al restaurante, él ya estaba terminando el postre. La cara que puso! No lo podía creer... Se quedó como diciendo: ‘¿Está acá o no? Si recién hablé y estaba en otro país!’. Así que lo sorprendí en nuestro primer Día de los Enamorados”, concluyó la modelo.