Internaron de urgencia a Natacha Jaitt y usó las redes para contar lo sucedido

Natacha Jaitt contó el sábado a través de su cuenta de Twitter que dos hombres la violaron en un departamento del barrio porteño de Belgrano y señaló al director de cine Pablo Yotich y a su amigo apodado "El gordo", como los responsables de la agresión sexual.





Luego de este fuerte testimonio público, la morocha se presentó en la mañana del lunes en Tribunales y radicó la denuncia correspondiente contra estos dos hombres.





Este martes, a pocos días del tremendo episodio Jaitt fue internada por la noche en el Hospital Tornú, en el barrio de Villa Ortúzar.





Ella desde las redes sociales relató los estudios que le realizaron en la clínica y contó que ya fue allanado el departamento de Yotich.





"Me atendieron excelentes médicas de urgencia en el Hospital Tornú, me hicieron tacto rectal, placas, etc. Estuve en observación pre quirúrgica, pero ahora debo esperar 3 días hasta que esté mi médico de cabecera y un proctólogo especialista, mientras estoy con medicación, etc...", comentó la mediática.