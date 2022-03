Internaron de urgencia a Dani La Chepi

"Hoy el plan era salir a pasear y bueno.... salimos, ¿o no? Hubiese sido mejor el shopping, pero bueno. Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote, me lo dejaron en casa y yo me lo tragué", expresó con más chistes. "Estoy esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar", agregó, para luego bromear con que le habían hecho sacar los aros, el maquillaje e incluso el esmalte de las uñas.

Por último, contó que tenía la sensación de querer orinar todo el tiempo, por lo que una de sus amigas le llevó una toalla higiénica tamaño extra large con la que también hizo chistes. A mal tiempo, buena cara.