Interna Maradona: Verónica Ojeda furiosa con Diego Jr. y Jana: “Me usaron"

Las cosas entre Verónica Ojeda y Diego Maradona siguen mal. La rubia contó que su ex no ve a Dieguito, el hijo de ambos, hace casi un año y no solo eso sino que tampoco habla con él por teléfono.

Tras romper el vínculo entre ambos, se habían dado otra oportunidad en 2018 mientras el ex astro del fútbol trabajaba dirigiendo un equipo de fútbol en México.

En aquella oportunidad, Diego se acercó mucho a su hijo y contó que se arrepentía de haberlo dejado de ver durante algunos años, cuando las cosas se había alejado de Ojeda. Junto a ellos en Sinaloa vivía Jana, otra de las hijas del 10.

Pero las cosas se terminaron entre la pareja, y Verónica volvió de forma abrupta al país junto a su pequeño. “Volvimos de Mexico porque Dieguito me dijo ´mamá volvamos a casa´” y ahí entendí todo”, dijo la rubia sobre lo sucedido en una entrevista con Trasnoche 26, del Canal 26.

Desde entonces, Diego -que está trabajando en el país como directo técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, vio poco a su hijo. “Me tiene bloqueada Maradona y no tengo idea ahora cuál es su número. Solo hablo con abogados”, afirmó. “Hoy en día mi Maradona viene a golpear la puerta de mi casa para ver a su hijo no lo atiendo. Que hable con los abogados”, aseguró.

Además, apuntó contra Jana y Diego Jr: “Me sentí usada por los hermanos de Dieguito que se acercaron a nosotros para tener un vínculo con su papá y cuando lo lograron no vieron más a su hermano”, dijo y agregó: “Me duele más De Diego Junior porque yo hice mucho para que el se acerque a su papá y el ahora es padre”.

Verónica rehízo su vida y ahora está en pareja: “Mi novio me enseño a no contestar más todo lo que viene del mundo Maradona”, reveló.

Sobre su hijo contó: “Dieguito tiene todo, De Diego, el mismo carácter. Es líder y muy inquieto, se compra a todo el mundo donde va”.

“Dieguito fue tentado de muchos clubes para jugar al fútbol, hasta de River, pero termina la cuarentena y empieza a entrenar en Lanús”, sumó.