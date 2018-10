Interna en el Bailando: Mica Viciconte denunció "abuso de poder" de parte de Laurita y Flor Peña

Luego de haber sido salvada en el teléfono ante Benjamín Alfonso, con el 62.03% de los votos, Mica Viciconte recurrió a sus redes sociales para expresar su disconformidad por el hecho de haber quedado al borde de la eliminación en El Bailando, gracias a Laurita Fernández y Flor Peña.

Según la novia de Cubero, las mencionadas jurados "son poco profesionales", ya que mezclaron sus problemas personales con ella y no juzgaron como corresponde su actuación sobre la pista.

El texto completo:

"Hay muchas cosas que me parecen injustas y lamentablemente hay abuso de poder.

Ensayamos un montón, dimos lo mejor y por dos personas con su poco profesionalismo casi se arruina todo esto. Si no pueden separar lo personal de su trabajo es una falta de respeto para el público, para mí y para todos. ¿Ellas pueden dar su opinión y cuando otro la da molesta? Quizás es porque no pueden ganar la pelea. Lo voy a seguir haciendo porque sé que hay gente que quiere que permanezca y porque tenemos un sueño que queremos cumplir.

Gracias a toda esa gente que me votó y me ayudó en este momento de injusticia. Muchas gracias de verdad. Prefiero irme con la frente en alto antes que ser hipócrita y permanecer en un lugar donde no pueden ser objetivas a la hora de una votación...

Gracias a todos de verdad...

@loreportillook @ignaciosaraceni

Sueño: escuela 71 de Lamadrid, Tucumán"