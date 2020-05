¿Interna entre las conductoras? El polémico "me gusta" de Cristina Pérez contra Vero Lozano

Verónica Lozano se burló en su programa del periodista Nicolás Wiñazki, quien se había pronunciado en contra del aislamiento obligatorio la noche anterior.

"Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Hoy fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina. Pero la vi por WhatsApp", había contado el periodista de TN, antes de esgrimirse en contra de la extensión de la cuarentena.

La conductora de "Cortá por Lozano" (Telefe) estaba hablando sobre "la militancia anticuarentena", cuando tuvo la ocurrencia de imitar a Wiñazki, en tono jocoso. La burla se hizo eco en las redes, en donde generó una bipolaridad de opiniones y se convirtió en tendencia.

De un lado de la grieta, la burla fue tomada como un acto de "bullying" de Lozano, a quien acusaron de no respetar la libertad de expresión del periodista. Del otro lado, celebraron la propia libertad de expresión de la conductora.

Luego, el periodista hizo su descargo sobre la burla de la animadora de Telefe y, entre otras cosas, dijo: "Me sorprende lo de Vero Lozano, no porque me imite, sino porque quizás le afectó la cuarentena. ¿Nos estamos volviendo todos locos?".

Y lo que más llamó la atención en Twitter es que Cristina Pérez, compañera del mismo canal de Lozano, salga a bancar con un "like" que le dio a un picante mensaje en apoyo a Wiñazki.

"Del lado de @wwnicolas siempre! Sobretodo si tu pareja aparece en casos de corrupción y te burlas del periodista que lo investiga. Se ve que Nico hizo bien su trabajo para que lo critiquen con tan poca altura", escribió el usuario al que Cristina le dio un coranzocito.