“¡No insistas con mi marido!”: Barby Franco explotó contra Mariana Brey

Barby Franco contó un extraño episodio que vivió junto a su pareja Fernando Burlando. La modelo reveló que se enteró por las redes que su pareja le reclamó a Nicole Neumann lo invite a una fiesta y que la rubia le explicó que no lo había invitado porque era de “solas y solos”, entonces Barby confesó que no quiso preguntar más al respecto.

Pero, al mismo tiempo recordó -sin nombrarla a Mariana Brey- y sostuvo: "En cambio le preguntaría por otra señorita que dice al aire que salió con él, a la que también le puse los puntos. Dije 'capaz que fue un chistecito' y no le quise preguntar".

"Ella dice 'yo salí con él' o 'cuando yo salí con él'. Suelteló, señora. Suelteló!", pidió y sumó por si quedaban dudas de quién se trataba: "Es una angelita que, en realidad, es un demonio al mismo tiempo", reveló.

"Cada vez que veo el programa (Los ángeles de la mañana, El Trece) en el que está, siempre sale con el mismo tema. Dice 'porque cuando yo salí con él' o 'con el único que salí'. Me molesta porque ya había tenido en su momento una charla con ella en la que le dije: 'Mirá, todo bien, pero no sigas con el tema, un poco de respeto'. Yo se lo pedí.", reveló Franco.

"Para vos, que sabés quién sos: no insistas con mi marido! Solo eso. No lo nombres más y a vos tampoco no te voy a nombrar para no darte fama", cerró Barby indignada.