Inició el juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin

Este lunes a las 9.30 en el Salón de los Derechos Humanos del Palacio de Tribunales comenzó el juicio que busca determinar qué pasó el 6 de febrero de 2018, día en que murió la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpinal realizarse una endoscopia en La Trinidad.





Por ese procedimiento fatal, el endoscopista Diego Ariel Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente están acusados de homicidio culposo.





Quien lleva adelante el procedimiento será el juez Javier Anzoátegui, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal.





Tras varias dilataciones de Anzoátegui, la querella presentó dos pedidos para recusar al magistrado que fueron rechazados, y luego de que la familia dePérez Volpin, junto a un grupo de legisladores y periodistas denunciara al juez ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño de sus funciones", investigación que fue aprobada.





Son 58 testigos en total los que deberían prestar declaración durante el juicio. Fl proceso, según fuentes judiciales, tendrá lugar al menos hasta la finalización de la feria judicial, el 2 de agosto, por lo que habrá audiencias consecutivas, de lunes a viernes, desde las 9.30 y hasta por lo menos las 17.





"El juicio iba a empezar el 10 de junio y el día hábil anterior el juez no había citado a los testigos. La defensa del endoscopista había pedido que se contemplara una probation y, aunque la Cámara de Casación y la Corte rechazaron esa posibilidad, el juez decidió suspender el juicio porque había comenzado ese recurso de queja. Es ridículo, nunca hay suspensiones ante un recurso de queja", detalló el abogado de la familia de la periodista, Diego Pirota.





"Cuando el juez dijo que iba a dar inicio al juicio en la Feria, sostuvimos que no lo podía hacer porque estaba recusado. La feria se habilita cuando lo pide una de las partes y si hay detenidos, y nada de eso ocurre. Hace un mes y medio frenó el juicio por un recurso de queja y ahora que hay recusaciones y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura arranca igual. No sé qué ocurriría si establece un veredicto ante un pedido de recusación, no me pasó nunca. Si condenan a los médicos tal como pide la fiscalía y como pedimos nosotros, supongo que quedaría abstracto el pedido de recusación, pero ya lo hemos denunciado por su falta de parcialidad. Ojalá me equivoque y dicte una sentencia justa", denunció el letrado.