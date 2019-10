Ingrid Grudke: "El tamaño importa, no seamos hipócritas"

Tras cumplir las 100 funciones con gran éxito, el espectáculo de José María Muscari, "Sex", contará con una nueva incorporación: Ingrid Grudke.





La modelo fue convocada para reemplazar a Gloria Carrá, ya que la actriz principal tenía compromisos laborales tomados antes de firmar el contrato para la obra. Junto a Diego Ramos, Grudke será la protagonista de siete funciones en octubre.





Y en una entrevista radial, la rubia habló como nunca antes de sexo y de sus fantasías: "Hay que perder el miedo a hablar de sexo y pensar que si hablas de sexo es pecado. Para mí el sexo es como dormir o comer. A todos nos gusta el sexo", dijo para empezar en diálogo con "Falta de respeto" (Conexión Abierta).





"Lo que sí es muy importante que haya educación sexual, pero no solo desde el Estado si no desde cada uno de nosotros, en nuestras casas, hay que concientizar que hay que cuidarse para evitar enfermedades y otras cosas", remarcó la modelo.





Respecto a sus fantasías Grudke aclaró: "Soy bastante clásica para el sexo y si bien ninguna de las parejas que tuve me pidió incorporar a alguien en la cama tal vez, seguramente habría dicho que sí, aunque el buen sexo es de a dos. La única fantasía que quería cumplir es un señor más alto que yo y no es fácil pero lo hice con un basquetbolista... ¿Si el tamaño importa? Claro que sí, no seamos hipócritas", finalizó.