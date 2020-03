La ingeniosa manera que encontró Andy Kusnetzoff para tener un invitado

No son momentos fáciles para los programas de televisión que trabajan con invitados. Primero, por la cuarentena total que impide a todas las personas salir de sus casas, excepto en algunos casos. Y, segundo, porque las restricciones tendientes a evitar el contacto interpersonal obligan a repensar la manera de llevar adelante cada uno de los formatos televisivos a los que hace poco estábamos acostumbrados.

Tal es el caso de PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. El programa se basa en la interacción de sus seis invitados, que pasan a un punto de encuentro para contar sus historias de vida y luego comparten una mesa en la que debaten sobre distintos temas. Y, por estos días, se enfrenta a serios problemas para poder continuar emitiéndose con su estilo habitual

“Hoy quizás vean un programa diferente porque, seguramente, todos estamos diferentes. Semana a semana, día a día”, comenzó diciendo el conductor en el arranque de la emisión del sábado pasado. Y explicó: “Dudamos mucho en si hay que seguir haciendo el programa o no. Finalmente hablamos con todos los especialistas, de hecho hay uno acá (en referencia al dr. Alberto Cormillot). Y llegamos a la conclusión de que no se sabe. Ahora estamos acá, hay menos invitados para que haya lugar de sobra en el punto de encuentro. Y, prácticamente, no hay ningún productor, cuando antes esto era una locura, lleno de gente detrás de cámara”.

Enseguida, Andy trató de ponerle buena onda a la noche y dijo: “Acá estamos, con el distanciamiento social pero con mucha actitud para que la pasen bien”. Y, sin acercarse a ellos, presentó a sus invitados de la noche: Edith Hermida, Alberto Cormillot, Nazarena Vélez, Débora Plager y Nicolás Occhiato.

“Gracias por venir a todos”, los saludó el conductor. Y les pidió que se quedaran "un poco más lejos”, como para mantener el metro y medio de distancia interpersonal que se exige en la actualidad para evitar el contagio del virus.

Así, dando comienzo al primer segmento del programa, Andy dijo: “Tenemos mucho para charlar con ustedes porque es un momento muy especial”. Y, luego de hacer pasar por el escáner a los cinco presentes, dejó abierto el interrogante de si no podría haber un sexto invitado.

Finalmente, se develó la incógnita cuando, mediante una pantalla de Skype en la que se lo veía parado al igual que el resto de los participantes, apareció en escena el jugador de la selección nacional de fútbol, Rodrigo De Paul, quien actualmente se encuentra en Italia, donde se desempeña como mediocampista del club Udinese.

“Pensamos que era una oportunidad para tener a alguien que seguro iba a estar en la casa y no entrenando, porque está en Italia”, explicó Andy, haciendo referencia a la situación que enfrenta ese país europeo, que está en cuarentena y a la fecha es el que cuenta con la mayor cantidad de muertos por coronavirus a nivel mundial.

El conductor le dijo al futbolista que estaba “muy contento” de que estuviera aunque sea de manera virtual en el programa. Y le aclaró: “Vas a tener que estar un ratito ahí parado, pero vos hacés seña y hablás. ¿Te parece?”.

“Dale, perfecto. Este es el día diez en casa. así que como te decía fuera del aire, me puse un pantalón largo que ya ni me acordaba lo que era”, dijo divertido de Paul.

Y Andy agregó: “Hay mucha gente que está haciendo eso, por suerte, porque les pedimos siempre que se queden en sus casas. Y mucha gente dice. ‘¿Sabes qué? Hoy me arreglé y me voy a ir a dar una vuelta a la cocina’. Y es lo que hay que hacer”.

La imagen era, por lo menos, llamativa. Y es que, sumado a los cinco invitados presentes en el estudio, de Paul estaba parado como si estuviera en una pantalla de celular. De hecho, el conductor lo miró y dijo: “Como les decía, es un programa atípico. Pero en el futuro quizá estarán todos así, no lo sabemos”.

Teleshow