Inesperada confesión: "Con Nico no nos tocamos, no me gusta"

Gimena Accardi (33) pasó por el diván de Cortá por Lozano, pero terminó haciendo "terapia" en una cama, espacio que le dio lugar a una particular confesión íntima en la que contó detalles de su relación Nicolás Vázquez, su pareja.

"¿Con Nico hacen cucharita?", le preguntó Vero Lozano, a lo que la actriz sorprendió con su respuesta: "No, no nos tocamos. ¡Dios no te oiga! ¡Me muero! Dormir así, me muero". "Nico es super cariñoso y, por ahí, mirando una peli me acaricia y yo le digo 'me vas a hacer un huevo, dejame la pierna'. No me gusta la repetición (de la caricia)".

"Tengo otro problema, Nico es súper cariñoso y, por ahí, mirando una peli, (me acaricia), y yo le digo 'me vas a hacer un hueco, dejame la pierna'. No me gusta. No me gusta la repetición (de la caricia). La repetición del movimiento en el mismo lugar, no. Tampoco me gusta que me toquen el pelo. En lo posible, no nos toquemos, salvo que hagamos algo".

Observando su propio comportamiento, y contemplando que su marido es más demostrativo que ella, Accardi agregó: "Me gusta darle la mano, caminar de la mano. Me gusta abrazarlo, pero no soy del contacto (hace el gesto de frotar un brazo). Ya con 11 años, vamos a los bifes que a otra cosa". Y concluyó: "No soy muy cariñosa, ni muy demostrativa. Me gustaría serlo, reniego de eso, pero bueno. Me gustaría aceptar las caricias del otro".