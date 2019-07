Inés Estevez y sus hijas se contagiaron Gripe A

describió enuna situación de salud que la tiene muy afectada. No sólo a ella sino también a sus hijas y parte de su familia.

Inés comentó que "Este tw y dejo de quejarme. Empiezo julio en cama con bronquitis, recaída de una Gripe A con Neumonía. NO NOS DICEN QUE HAY EPIDEMIA DE GRIPE A. Con información hubiese estado atenta cuando mi hija llegó del colegio con fiebre alta y síntomas. Se perjudica mi salud y trabajo".

De inmediato, recibió algunos retuits apoyando su preocupación. Pero también muchos le salieron al cruce y la cuestionaron, mezclando inclusive situaciones políticas en el medio. "Inés la recaída de la gripe A no existe. No se puede volver a tener. Que te dejes de quejar es mentira, no creo q nos liberemos de eso. NO HAY EPIDEMIA POR ESO NO LO INFORMAN. Sería bueno que dejes de quejarte contra este Gobierno. Votá a quien quieras pero no malinformes", le escribió una señora de nombre María.

Fiel a su estilo de decir lo que piensa, Estevez le respondió: "María querida, ¿quién mierda mencionó al gobierno? Tuve gripe A que se complicó con neumonía, ahora recaí y tengo bronquitis. HAY EPIDEMIA. Repará en el 1er tw fijado de mi portal. Saludos y no joda".

Otro seguidor se sumó a la charla y también criticó a la actriz: "Hola, no hay epidemia. Dista mucho de esos, estamos en los valores normales de todos los años, y por ahora la sigue siendo H1N1, es cierto que recién ahora el Gobierno está vacunando y haciendo algo de campaña, pero ya estamos en pleno invierno".

Por supuesto que en este caso, la respuesta de Inés tampoco se hizo esperar y redobló la apuesta. "¿No hay epidemia? Conozco 21 personas con gripe A. No conocí gente que la hubiera tenido ni cuando cerraron teatros y cines por esa causa. HAY EPIDEMIA DE GRIPE A Y DEBEMOS SER CUIDADOSOS, TOSER TAPÁNDONOS CON LA MANGA, LAVARNOS LAS MANOS, USAR ALCOHOL EN GEL Y NO DESINFORMAR", retrucó.