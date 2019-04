¿Indirecta para Dalma? Jana Maradona reveló el nombre de su mascota

Jana Maradona bautizó a su mascota con un nombre especial que llamó la atención a sus seguidores de las redes sociales.





La joven realizó un posteo en Twitter sobre su perro y sus seguidores no dejaron pasar un detalle que les llamó la atención: su mascota se llama Roma.

"Cómo me infló los ovarios Roma toooooooooda la noche . La dejaba en el piso y subía, me lamia, me mordía, me pisaba la cara y así sucesivamente", expresó la hija de Diego Maradona.









A mediados de marzo, Dalma Maradona fue mamá de Roma, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli.

Los seguidores de Jana en Twitter no dejaron pasar este mensaje y muchos cuestionaron el nombre que eligió para su mascota a pocos días del nacimiento de la hija de Dalma.





¿Fue un mensaje para ella?