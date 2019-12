¡Imperdible! Pampita hizo una parodia del bailecito viral de Calu Rivero

Calu Rivero, que ahora se rebautiz√≥ como "Dignity", volvi√≥ al pa√≠s. La actriz suele viajar mucho, y est√° instalada en Nueva York, volvi√≥ al pa√≠s y lo celebr√≥ con un ex√≥tico baile que public√≥ en las redes en traje de ba√Īo.





Luego de vivir en un campamento vegano, Calu quiso experimentar más su cuerpo y decidió hacerlo bailando para un video de Instagram.





"I'm experimenting a new way to communicate my feelings", escribió en inglés, en castellano anunció que "está experimentando una nueva forma de comunicar sus sentimientos".





El baile enseguida se hizo viral y varios famosos como Zaira Nara y Chino Leunis quisieron sumarse al Dignity Dance.









Ahora la que no quiso quedarse afuera fue Pampita en su programa Pampita Online.





"¬°A mi me sale b√°rbaro!", lanz√≥ la conductora en Pampita Online apenas Luis Pi√Īeyro, periodista del ciclo, le propuso imitar los movimientos de Dignity, que la modelo capt√≥ con gracia y los hizo casi id√©nticos.





"Lo importante es dejarse llevar por la m√ļsica. ¬°Baila igual que vos, Luis!", coment√≥, divertida mientras segu√≠a copiando a la actriz.





El video: