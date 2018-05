Imágenes sensibles: internaron a Felipe Pettinato por una infección en su nariz

Lo informó el periodista Ángel De Brito, quien incluso mostró en su programa -Los ángeles de la mañana- una selfie que le envió el propio Felipe, acompañada por un pedido: "Quiero que pongas esta imagen para que se sepa cómo estoy de salud":

"Mi nariz está a punto de colapsar. Se me infectó. No me funciona la nariz para respirar", le escribió Felipe a De Brito, quien precisó que "la sangre no irriga bien la zona".









Eso habría provocado una ulceración y problemas respiratorios que derivaron en la internación, si bien en un principio se habló de un cuadro de estrés. Ocurre que la situación económica del hijo de Roberto Pettinato sería delicada, al punto que aceptó ser entrevistado en el programa de Pampita en Telefe para que le "pagaran el bolo". Y por supuesto, eso también lo afecta.









"Estoy en el momento más delicado de llevar", confesó Felipe, quien se encuentra sin trabajo justo cuando en unos meses se convertirá en padre por primera vez. Felipe suele realizar shows privados imitando al fallecido músico norteamericano, donde la puesta en escena lo lleva a cantar y bailar. Pero no poder respirar por la nariz entorpece -cuanto menos- su actuación. Y al parecer, debió suspender algunas presentaciones que le hubieran significado un ingreso de dinero más que necesario por estos días.













En 2009 Michael Jackson sufrió una infección en su nariz tras una cirugía (en su caso, habría buscado que sus facciones sean lo menos parecidas a las de su padre), lo que obligó a que desde entonces usara una prótesis, que solía proteger en público con una mascarilla.