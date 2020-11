Iliana Calabró tuvo una mala noche y se enojo con Donato: "Ni me hables"

En la noche del miércoles, Iliana Calabró y Boy Olmi fueron apadrinados por Donato de Santis en " MasterChef Celebrity" (Telefe).

El reconocido chef les asignó una canasta de alimentos donde había una gran variedad de verduras, carnes y especias. Sin embargo, hubo un ingrediente en particular que despertó la furia de Calabró: el pato.

La actriz no pudo ocultar su enojo por tener que cocinar dicha carne ya que no tenía conocimientos previos de cómo hacerlo. En el momento que Donato se acercó a su mesada para orientarla en su preparación, Iliana arrojó furiosa: "Ni me hables! Porque viene a último momento. ¿Con un padrino así? ¿Quién necesita padrino?".

"Te veo bien, la berenjena la veo bien. ¿Qué estás haciendo con el pato?", indicó el jurado. "No estoy haciendo el pato, no lo voy hacer. Nunca lo cociné! No sé el tiempo de cocción del pato", reclamó Iliana, y le cuestionó: "Escuché que al otro le tirabas tips (en referencia a Boy Olmi)".

"Si me hablas encima, no podemos encontrarnos", trató de conciliar De Santis. Pero Calabró siguió: "No me hables!, no me hables más porque ya suficiente menunje tengo en la cabeza". "Si no querés usar el pato, está todo más que bien. Pero te quedan 15 minutos para hacer lo que sea que estés haciendo, hacelo porque queremos comer algo rico", cerró el cocinero.

Luego, Damián Betular le sugirió en la devolución que lo mejor hubiera sido dejar el pato de lado. "Yo me había olvidado del pato hasta que llegó Donato y siguió insistiendo con el pato", concluyó indignada por la elección del pato por parte de Donato de Santis.