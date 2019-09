Igual que Messi: Cinthia Fernández dio detalles del tratamiento que hará su hija menor

Cinthia Fernández sorprendió al contar que su hija Francesca, de 4 años, tiene problemas de crecimiento por lo que debe afrontar el mismo tratamiento que hizo Lionel Messi cuando era pequeño.





Al delantero del Barcelona y la Selección Nacional le descubrieron el trastorno a los 9 años, tenía "un déficit parcial de hormona del crecimiento". Entonces, Lio se entregó al tratamiento para poder lograr su sueño de convertirse en futbolista.





La bailarina contó que su hija padece lo mismo y que hará el mismo tratamiento de la mano del mismo médico, el doctor Schwarzstein.





La niña primero deberá ver cuánto es el déficit de su hormona de crecimiento mediante estudios que verá un endocrino. Después de la valoración inicial, hay que hacer un seguimiento durante seis meses de la velocidad de crecimiento. Si presenta un retraso en la maduración ósea comenzará con el tratamiento.





Al arrancar, a Francesca se le darán inyecciones subcutáneas a lo largo de varios años, una por día. Se la irá examinando y analizando los niveles de las hormonas que se inyecte durante ese tiempo. Si la hormona comienza a funcionar normalmente podría bajar la cantidad de pinchazos.





"Me inyectaba en las piernas una vez cada noche. Empecé a los 12 años. Era algo que no me impresionaba. Primero me pusieron las inyecciones mis padres desde que tenía 8 años hasta que aprendí yo. Era una aguja chiquita. No me dolía, era algo rutinario que tenía que hacer y lo hacía con normalidad", contó Messi sobre su tratamiento.





La bailarina dijo que el tratamiento es muy caro pero se lo ayudará a pagar su novio, Martín Baclini. Además, anunció que ya tiene las órdenes para comenzar a hacerle las pruebas pero es tan doloroso que aún no quiere llevarla.