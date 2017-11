"Icardi me escribió dos mensajes por Facebook"

Belén Etchart encendió una polémica en declaraciones radiales al ciclo que conduce Ulises Jaitt y contó de que años atrás le escribió Mauro Icardi.

La morocha ex "Gran Hermano", que presenta su nuevo corte musical llamado "Hoy", dialogó con PrimiciasYa.com y contó cómo fue aquel contacto con el marido de Wanda Nara.

"Conté que Mauro Icardi me escribió un par de mensajes por Facebook. Fueron dos mensajes nada más. Y fue obviamente antes de Wanda", comentó Belu.