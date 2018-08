Humor K: Pablo Granados la rompió con su "Milonga del arrepentido"

El escándalo de los cuadernos de la corrupción K, que comenzó a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, inspiró a Pablo Granados para componer la Milonga del arrepentido.

La pieza musical creada por el rosarino, repasa el escándalo de la corrupción kirchnerista y su irrupción en las redes sociales generó gran repercusión y todo tipo de reacciones.

Escuchala a continuación!

Esta es la letra de Milonga del arrepentido:

Yo tengo mala memoria

Por eso desde chiquito

Llevo todo anotadito

En este cuaderno GLORIA

Una a una las historias

De mis tiempos de chofer

Llevé guita por doquier

A lo largo y a lo ancho

Y yo viviendo en un rancho

Solito con mi mujer

Las fui juntando con ansia

De vengarme hasta las bolas

No me tiraron ni un dólar

Ni para tomarme un Gancia

Y valga la redundancia

Contarla como es "De Vido"

Porque estoy arrepentido

Salió bastante "Baratta"

Esta historia de la plata

Que canto desde aquí escondido

Llevé bolsos como un flete

En tantos viajes a la quinta

Me tuve que comprar tinta

Se me borraba el ojete

Entonces me hice alcahuete

Y fumándome un Parisienne

Anoté con sylvapen

Los que estaban en la joda

Y se la repartieron toda

No se les cayó ni un cien

Y como me arrepentí

Le conté todo a Stornelli

Me tomé una caña Legui

Y me fui a Comodoro PI

Y muy seguro de mi

Pregunte por el fiscal

Y como ando de guita mal

Le vendí los derechos a Ortega

Para la tercera entrega

De la serie El Marginal

Mi guitarra que es mi hermana

Me acompaña en su rasguido

Milonga Del Arrepentido

Para no caer en cana.

Entrás hoy, salís mañana

Son tantos, que por ahí me pierdo

Ni perezoso ni lerdo

Voy a alinear a estos tipo

Como si fuese un equipo

De Deporte en el Recuerdo

En el arco ataja Neira

Calcaterra va de dos

Y aunque no se arrepintió

De 4 pongo a Ferreira

Glazman por la banda izquierda

De 3 Sanchez Cavallero

Zavaleta de zaguero

Wagner y Loson por el centro

Y Uberti donde este contento

El se arrepintio primero...

(Me quedó Roggio colgado

Que va de segundo arquero)