Hubo encuentro entre Del Potro y Jimena Barón

Separados oficialmente desde febrero, días atrás, los rumores de reconciliación entre Jimena Barón y Juan Martín del Potro sonaron fuerte en todos los medios del país, luego de que el tenista fuera visto en el departamento de la actriz.

Este lunes, entrevistada en Los Ángeles de la Mañana, la intérprete confirmó el encuentro. "Estuvo en mi casa, sí, pero no volvimos. Nunca dejamos de estar en contacto y lo conté también. Después no corresponde que cuente las cosas porque ya no somos pareja. Una cosa es hablar de tu pareja y otra de una persona con la que estuviste", arrancó a decir.

"Nunca perdimos el contacto. No es más una relación de pareja, pero no es una relación terminada. Él con Momo tiene un vínculo súper importante. Yo viví separarme con una persona con hijos y que me digan que ya no los podía ver más y es súper doloroso. Entonces a mí me interesa que ellos estén contactados. Yo lo adoro a Juan, me pone feliz su momento", agregó sobre la relación que Delpo tiene con el nene.

Luego contestó acerca de la supuesta infidelidad del tenista con la periodista deportiva Agostina Larocca: "Lo vi, no tengo idea, de su vida privada no sé. Pero lo que a él lo haga feliz, a mí me va hacer feliz también. Lo quiero muchísimo", concluyó Jimena Barón.

