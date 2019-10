Historia complicada: Barby Franco, de la Villa 21 al glamour de Burlando

La modelo y pareja de Fernando Burlando estuvo con su mamá, Verónica, en el ciclo que Pampita tiene por Net Tv.





No todos conocen la verdadera historia de vida de Barby Franco. Muchos creen que la modelo nació en cuna de oro porque hoy es la novia del reconocido abogado Fernando Burlando.





Pero no es así; Barby vivió en la villa 21 y fue descubierta por Anamá Ferreira quien la hizo modelar por primera vez.





La historia de vida de Barby es sorpendente porque pasó de la pobreza a una vida glamorosa al lado de Burlando.

Embed







Ella, en tanto, pudo salir del entorno de su infancia porque se abrió camino como modelo y supo mantener la simpleza que la acompañó a lo largo de su vida.





Estuvo en el programa de Pampita, "Pampita Online", y compartió algo de su pasado junto a su madre, Verónica.





"Tardábamos un montón en llegar y en ese momento el barrio no estaba tan urbanizado. Cuando llovía me ponía bolsas de nylon hasta las rodillas que simulaban ser botas para no llegar embarrada al colegio. Era todo un chino llegar a la parada del colectivo y cuando llegabas ahí ya era un milagro", contó Verónica.





Y agregó: "Hubo un momento muy heavy en el que no teníamos ni para ir en colectivo y nos íbamos caminando. Son un millón de cuadras. En colectivo es media hora, pero caminando son dos horas (...) Nosotras juntas pasamos muchas cosas serias. De pobreza, de empezar de abajo. Yo antes iba a trabajar caminando y después pudimos salir adelante".





"Yo les pedía a los vecinos veinte o cincuenta pesos y se los devolvía el fin de semana. Pateamos un montón. En ese momento era muchísima plata", relató Verónica, la madre de Barby Franco.