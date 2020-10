Los hijos de Pampita la sorprendieron en vivo: “Ser mamá es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida”

En la previa al Día de la Madre, que en la Argentina se celebra el próximo domingo, la producción de Pampita Online le preparó una emotiva sorpresa a la conductora que se conmovió hasta las lágrimas. Sus hijos Bautista (12), Beltrán (8) y Benicio (6) -de su relación anterior con Benjamín Vicuña- le grabaron un emotivo video que dejó sin palabras a la modelo.

Todo ocurrió al aire en su programa de Net Tv, mientras debatían sobre otros tenas y el panelista Gabriel Oliveri aseguró: “Yo creo que hay algo más acá. ¿Podemos tener una sorpresa?”. Desconcertada y sin entender lo que estaba sucediendo, Pampita retrucó: “No, no nada más. No hay sorpresa”. Sin embargo, cuando su producción le avisó que había un video, manifestó: “Ay! ¿Hay sorpresa? ¿En serio?”.

El primero en hablar en el emotivo video -que estuvo acompañado por “Sin principio ni final”, de Abel Pintos- fue Bautista. “Feliz día, mamá. Te quiero desear un muy feliz día. Espero que la pases de 10. Sos la mejor mamá de todas. Cuando tengo un problema, siempre estas ahí, me ayudás. Y me enseñás un montón de cosas que nadie en el mundo me había enseñado. Te amo mucho”, aseguró su hijo mayor.

Luego fue el turno de Beltrán, quien remarcó: “Hola, mamá. Feliz día. Te amo. Que la pases bien. Te mando un beso. Te amo”. Por último, habló su hijo menor, Benicio: “Feliz día de la madre, mamá. Te quiero mucho y te amo, mamá. Sos la mejor porque siempre te amé. Y siempre hiciste que yo te ame más. Mamá linda, te amo”.

Emocionada hasta las lágrimas y con las manos sobre su pecho, Pampita se mostró realmente sorprendida por el video que grabaron sus hijos. “Qué lindo. Me muero de amor”, indicó.

“Gracias al cielo estos hijos, por favor. Son mi vida. Son lo más lindo que me pudo haber pasado en mi vida. De verdad, soy tan consciente de que soy muy afortunada de recibir todo este amor todos los días. Creo que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es ser mamá. Yo siempre quise, de chiquita, mi familia, mis hijitos. Lo tenía muy adentro mío. Son mucho más de lo que pude haber soñado e imaginado. De verdad, son muy cariñosos conmigo, siempre. Podrían no serlo, porque cada uno viene con su personalidad. Son re pegotes y (somos) de decirnos cosas lindas”, aseguró Pampita.

Por su parte, destacó: “Igual, bajo línea, educo y trato de sacar la mejor versión de cada uno porque es lo que les va a quedar el día de mañana: los valores y el respeto”. Por último, aseguró que cuando llegara a su casa y estuviera más tranquila vería una vez más el video. “Me sorprendieron completamente. Estábamos hablando y.. ay!", expresó Pampita todavía emocionada por el especial saludo de sus hijos por el Día de la Madre.