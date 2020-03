El hijo de Palito Ortega también acusó a Pettinato: “Es un monstruo, maltrató a mis hermanas”

Hace dos años, Julieta Ortega denunció públicamente a Roberto Pettinato por maltratos. En su momento, ella fue relacionada sentimentalmente con el conductor.

"No pasó nada extraordinario. No fue ni una relación. ¿Qué le pasa? Me daba vértigo porque era la primera, y última vez, que salí con alguien que hablara de mí en televisión. Me parecía de cuarta, pero lo que más me dolía era el lugar que se me daba y que nadie lo parara", contaba la actriz.

Pero las palabras de Pettinato contra Julieta fueron lapidarias: "Nunca tuvimos una relación. Prefiero salir con la empleada de una farmacia que con una actriz", comentó en su programa radial en ese momento.

"Para mí Pettinato es un misógino, no tengo ninguna duda. Yo sentí que tenía algo en mi contra, pero cuando empecé a escuchar los relatos de las mujeres que lo denunciaron, me di cuenta de que no era personal", agregó ella.

Martín Ortega le tiró munición gruesa a Pettinato.

Hace unos días, el exconductor volvió a la Argentina luego de su paso por dos años en Estados Unidos justo en el momento en que fue denunciado por acoso laboral a Mariela Anchipi, Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias, Martina Soto Pose y Josefina Pouso.

Y ahora, el hermano de Julieta, Martín Ortega, disparó contra Pettinato y reveló algo que hasta entonces se desconocía: que el maltrato no fue solamente a Julieta sino a su otra hermana también. "Roberto Pettinato es monstruo que maltrató mis dos hermanas y violentó y acosó sexualmente a otras mujeres. Que no vuelva nunca más!", indicó desde su cuenta de Twitter.