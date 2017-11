Hernán Piquín trató de impedir un robo y le dispararon diez veces

¡Mal momento! Hernán Piquín escapó de un robo, le dispararon y estrelló su auto contra una zanja en Pilar.





El bailarín fue asaltado esta madrugada, tras participar en el Bailando, por al menos cinco delincuentes que se encontraban en la portería del barrio privado en el que vive en el partido de Pilar.





"Cuando llegué me llamó la atención una persona que me abre, no eran nuestros guardias que cuidad el barrio", comentó el bailarín en TN.





Piquín logró escapar en su vehículo a pesar de que fue atacado a tiros y finalmente resultó ileso cuando cayó con su auto a una zanja, informaron fuentes policiales.





"Fue muy loco todo. Estaban adentro del barrio y cuando entré vi que me seguían. Comencé a tocar bocina y a gritar que había chorros en el barrio. Ahí me empezaron a disparar, choqué y me fui corriendo", cerró Piquín.