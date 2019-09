Hay revancha: Silvina Escudero volvió con su novio

Tras atravesar una fuerte crisis de pareja, Silvina Escudero y su novio Federico fueron vistos el último fin de semana, muy juntos y de paseo en una feria al aire libre.





"Reconciliados, Escudero y su novio", tuiteó Ángel de Brito junto a las imágenes que muestra a la pareja que decidió darse una nueva oportunidad.









"Tuvimos una relación muy linda. Yo entiendo que es complicado para alguien que no trabaja en el medio ver la exposición que tiene la persona con la que convivís", había expresado la morocha hace apenas unos días en "Los Ángeles de la Mañana", al explicar que lo suyo con Federico, una persona que no es dada a la exposición en redes sociales, había finalizado.





"Todavía no me sale decirle ex. Yo soy una luchadora nata, te la remo en cartón. El tema es que es muy difícil remar sola", agregaba en ese momento Silvina, que junto a su partenaire de baile, Jonathan Lazarte, desmintió rumores de romance tras las coreos "hot" que protagonizaron en el "Súper Bailando".