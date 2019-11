¿Hay hermanito? Alex Caniggia volvió al país y agredió a un periodista en Ezeiza

En medio de la polémica separación de sus padres, Alex Caniggia protagonizó un escándalo al agredir con golpes a un notero que intentaba dialogar con él.





Ángel De Brito mostró este jueves en "LAM" un video en el que se lo ve al hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis reaccionando agresivamente contra el cronista.





"Te estamos entrevistando nada más", fue el comentario del periodista del ciclo de El Trece antes de la agresión del Alex.





"Tomatelá, no molestés, no me tomés", arrojó Caniggia antes de darle un golpe al cronista.





El hecho sucedió en el aeropuerto de Ezeiza, donde el equipo del programa de espectáculos intentaba obtener el testimonio de Alex, en medio de los rumores de embarazo de Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia.