¡Habló la novia de Caniggia! Sofía Bonelli salió al cruce de la Nannis

Sof铆a Bonelli rompi贸 el silencio tras las duras declaraciones Mariana Nannis contra el P谩jaro Caniggia en la entrevista con Susana Gim茅nez. La medi谩tica descalific贸 a Sof铆a Bonelli, la joven que est谩 viviendo un romance con el Claudio Caniggia.





"Yo no estoy separada de mi marido, ni me divorci茅 ni nada. 脡l est谩 con una prostituta y drogadicta que lo tiene drogado todo el d铆a. Van a ir todos presos", declar贸 Mariana reci茅n llegada a Buenos Aires el d铆a s谩bado.





Sof铆a decidi贸 contestarle en di谩logo con "Infama": "Todo me parece pat茅tico. Me da mucha l谩stima por ella que tiene que hacer este circo, venir a la Argentina por dos mangos a hablar mal. No tengo que desmentir nada, ni siquiera me conoce y me parece bizarro".









"El nivel de violencia que maneja... Es una l谩stima y me da mucha tristeza escuchar a una mujer hablando as铆 de otra, pat茅tico".





Bonelli anunci贸 que tom贸 medidas legales para evitar que Nannis siguiera hablando de ella. "Ya fue notificada, a nivel legal estoy muy tranquila", dijo y cont贸 que le envi贸 una carta documento.