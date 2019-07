Habló la mujer que aseguró que era hija de Raúl Taibo

"A los 30 años me enteré que era hija de Rául Taibo", había contado en América Zucco, de 47. "Mi mamá se va a Misiones, se casa y un señor que me reconoce como hija. A los 10 años me entero que no soy hija de él; mamá me explicó que eso era así. Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso", siguió.