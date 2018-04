Habló el músico que se metió al programa de Ángel de Brito e interrumpió a Flor de la V

El jueves pasado, durante una entrevista a la hija de Emilio Disi, Laura Ferrer, en el piso del ciclo "Los Ángeles de la Mañana" se suscitó un inesperado hecho. Una persona ingresó durante la entrevista y empezó a hablarle a quien estaba al mando del programa, Florencia de la V.





"¿Cómo es que no puedo ir a... que no puedo entrar? Explicame eso...", alcanzó a decir la persona mientras Florencia, de inmediato, pedía un corte.





Ante esto, PrimiciasYa.com se comunicó con Florencia, quien le tocaba ese día reemplazar al conductor original del programa, Ángel de Brito, quien estaba de vacaciones en el exterior.

"Era un invitado. Como veía que eran las 11.30 y no estaba al aire se metió porque pensó que no entraba", aclaró Flor en charla con este medio.





Pablo Bles y es músico y un ex futbolista retirado. En su cuenta de Instagram aclaró el tema: Lo cierto es que el músico que se metió en el piso del programa estaba muy enojado con la producción. Se llamay es músico y un ex futbolista retirado. En su cuenta deaclaró el tema:

Pablo vino del interior y llegó a atajar en la Sub-17 de José Pekerman, en las inferiores de Lanús, Banfield y El Porvenir. Pero cambió su vida por completo y hace 16 años se dedica a la música. Su verdadero nombre es Pablo Álvarez.





En diálogo con este portal, Bles hizo su descargo sobre lo sucedido:





Pasó que me llamaron de la producción diciendo pidiéndome la nota, que íbamos a hablar de mi historia de futbolista y de mi paso del fútbol a la música. Tengamos en cuenta que yo era un futbolista que había estado en la selección Sub 17 y que a mi corta edad ya entrena en primera, me iba bien pero no me apasionaba. Lo dejé todo por hacer lo que me pedían mis entrañas, mi pasión, la música. La historia de mi vida resultó atractiva para muchos medios, y desde ahí que para mí es natural contarla. Me pidieron entonces que lleve camisetas y que "obvio" lleve la guitarra, también me pidieron exclusividad... (que no vaya a otro medio antes)





Entonces hablé con uno de mis músicos, dejamos ambos de hacer nuestras cotidianidades para poder estar en el programa. Cuando llegamos, nadie estaba enterado que iba a tocar, uno dijo, parece que es músico y quiere tocar, en fin... me enteré en el piso que lo que querían era que hable de abusos sexuales en el fútbol, que fue algo por lo que pasé en mi adolescencia (no llegó al abuso lo mio, fue acoso, pude evitarlo), querían que hable de eso dado que en una nota para diario Clarín me hicieron una pregunta al respecto, la respondí y terminó siendo titular, aunque nunca fue mi foco hablar de eso dado que soy músico y lo que me interesa es hacer notas como músico, a lo sumo contando mi historia y mi decisión de ir por mis sueños.





Resultó en el piso de Canal 13 que leí un zócalo que decía "Pablo Bles" el ex futbolista que fue abusado en inferiores. Hablé con la productora y le dije que ese zócalo no me representaba, que no era para lo que me habían llamado. Luego de haber probado sonido, de haber esperado 1:30 hs en el piso, mientras una nota de Emilio Disi estaba al aire, un productor me dice... "no va a haber tiempo para vos" (restando una hora de programa) a quien le expliqué que había cancelado notas esa mañana, dejé clases de lado (vivo de eso en gran parte) y así también mi compañero, que me parecía bueno poder encontrar el momento y salir al aire, y me dijo "así son las reglas del juego" a lo que le respondí "Bienvenido a mis reglas" e irrumpí en el programa queriendo explicarle a flor lo que había pasado, que me hubiera encantado estar, pero que evidentemente alguien había decidido que no.

Sentí injusticia, que me llevaron engañado, diciendo que iba por una cosa y que luego pretendían otra. Si me hubieran dicho de entrada que querían hablar de acosos en el fútbol yo hubiera tenido la posibilidad de decidir si estar o no, seguramente no hubiese ido. No me adapto a las reglas cuando son injustas, cuando ponen intereses por sobre lo humano.





Siento que tengo mucho para dar como músico, como mensaje de vida, tanto en mis letras como en una charla al aire, y que ambos nos lo perdimos, incluso los televidentes.





Siempre que hay una injusticia, me gusta interceder, soy de los que consideran ser responsable de lo que está pasando por el mero hecho de estar presente, y esta vez intercedí por mí y mi compañero, dado que se nos estaban riendo en la cara.





Me hubiera gustado hacer la nota, no reaccionar así, no es el mejor modo ni me identifico en ese plan, me hubiera gustado ser valorado como persona, músico, y no fue así. Ya pasó, no podemos cambiarlo. Sigo trabajando por mis sueños.