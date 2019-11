Habló el ex de Andrea del Boca: "Son denunciadoras seriales"

El empresario Ricardo Biasotti habló luego de su hija Anna Chiara del Boca lo denunciara por abuso sexual agravado y corrupción de menores. "Todavía no fui notificado porque la denuncia no está ratificada. Cuando eso suceda, tendré acceso y veré cuáles son las acusaciones. Yo estoy a disposición de la Justicia, como siempre lo he estado", afirmó.

"Hace 20 años que me vienen denunciando. Son denunciadoras seriales. No soy un hombre poderoso. Y tampoco me voy a fugar a ninguna parte. Yo soy un tipo normal que labura todos los días. No estoy metido en política ni tengo contactos de ningún tipo", dijo el ex de Andrea del Boca.

"Voy a estar a derecho como estuve en todas las denuncias que me han hecho. Siempre defendí mi inocencia con la verdad y salí sobreseído. Estoy tranquilo porque sé que no hice nada malo. Por el contrario, soy un hombre que luchó toda su vida para ser un padre presente, porque creo que todos los chicos se merecen una madre y un padre presentes. No sólo lo merecen, sino que es necesario para su salud emocional, psicológica y espiritual. Hice todos mis esfuerzos para ser un padre presente y lamentablemente no pude. No me dejaron. Estoy con la conciencia muy tranquila porque sé qué tipo de padre fui con mi hija mientras tuve la posibilidad", detalló.

Por: Diario Show