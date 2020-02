Habló Carlos Kaspar, actor del polémico video de Jimena Barón: "No hizo apología"

Carlos Kaspar, actor del polémico video clip de Jimena Barón de la canción "Puta", dio su visión de la repercusión que tuvo el tema a nivel mediático y social.

"Hay que esperar que se estrene el video. A mí se me llamó para participar del video y lo hice. La conozco a Jimena y me la pasé bárbaro. No hizo apología", dijo en "Involucrados", América.

"El periodismo no me paró de llamar. Pero nadie vio el video todavía por lo tanto son todas conjeturas", añadió el actor.

"Se me explicó que era un clip para Jimena, se me explicó el tema y me pareció que estaba bien", comentó Kaspar.