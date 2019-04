Gustavo Sofovich se confesó en tv: habló sobre su adicción al juego y a las drogas

Gustavo Sofovich habló de su adicción al juego y las drogas en el programa "PH, Podemos Hablar", Telefe, y contó cómo fueron los últimos instantes con su papá, Gerardo Sofovich.





"Yo fui jugador, todavía lucho contra la adicción al juego. Quedarme sin guita fue una mala elección de vida y el juego", comentó el productor.





"Perdí mucha guita de verdad. Imaginate la que habrá perdido mi viejo que fue uno de los tipos que más guita ganó en el medio en estos últimos años. Muchísima parte de eso se fue en el juego, destruye todo igual que la droga", explicó.

Gerardo-SOfovich.jpg



Y añadió: "Cuando me quedé sin guita tenía la agenda de papá y mis grandes amigos. Las tres o cuatro lucas no me faltaban nunca en el bolsillo".





"Llegué a pedirle ayuda a papá un año antes que se fuera y creo que él se fue cuando me empezó a ver bien a mí", explicó.

Es muy duro pero es una realidad. Papá se dejó ir cuando me vio bien a mí, no llegó a ver el año limpio de drogas", recordó Gustavo con emoción.





