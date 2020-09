Gustavo López fue dado de alta tras pasar varios días en terapia intensiva por Covid

El periodista y conductor Gustavo López fue dado de alta hace pocas horas y se encuentra en su casa aislado para finalizar con su evolución tras haber contraído coronavirus.

Tras 8 días de hermetismo respecto a su estado de salud, López dijo: "Terminando la recuperación. La pasé mal pero terminé bien. Por favor, a cuidarse".

"Amigos, ¿qué tal? buenas tardes! Acá estoy otra vez en mi casa, por suerte, con el cariño de mi familia y mi hogar, me dieron el alta hoy después 7 u 8 días en la Clínica Olivos, donde me trataron muy bien y me devolvieron con mucha salud. Así que reponiéndome, tengo que estar 3 ó 4 días más aislado, recuperando energía para lo que viene. Gracias por el apoyo, por pensar en mí, por buscar lo mejor, creo que estamos muy cerca, por suerte ya estoy bien", agregó el periodista en un video que subió a su Instagram.

Al momento de enterarse que se había contagiado, Gustavo declaró: "No lo podía creer, me la jugaba que daba negativo porque yo no tenía síntomas. Me agarró un poco de bronca, perdés el invicto cuando menos lo merecía. Trabajando 160 días, haciendo las cosas bien, diciéndole que no a todo, sin ver a familia, amigos, llevaba todo a la radio, vaso, plato, tenedor, mi comida, todo hacía yo, todo el tiempo alcohol en gel, dejaba la zapatillas afuera, no saludaba a nadie y me cambiaba en un baño, hice todo lo que hay que hacer pero me pasó. No hay que tenerle miedo porque por suerte somos jóvenes y sanos. En 10 ó 12 días creo que voy a poder donar plasma".