Gustavo López tras confirmar que tiene coronavirus

Gustavo López confirmó hace unos días al aire en Radio La Red AM 910 que tiene coronavirus. El periodista relató que tuvo que inventar una fiebre para que le hagan el hisopado, ya que no se lo querían realizar.

"Me dio positivo el examen de COVID. Fui por las dudas a hacerme el examen. No sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza, fui porque un compañero nuestro dio positivo entonce la radio me dijo que me vaya a hisopar. Tardan 72 horas en venir, mucho tiempo, ¿y qué hacemos ese tiempo esperando? Agarré el auto y me fui a un centro médico, me preguntaron síntomas y no alcanzaba para el hisopado. Les comuniqué que había un compañero que había tenido. Les dije que me dolía un poco la cabeza. Con eso no alcanza, volvé a tu casa, y les dije para no ir en vano, les dije que tuve algo de fiebre a la madrugada, me entraron y me hicieron el hisopado. En 48 horas me avisaron", dijo en su programa, "De una, otro buen momento".

Este sábado, López grabó un video y contó cómo fue el resultado del hisopado a su familia.

"Ya llevo cinco o seis días de encierro por el Covid. Estoy contento porque a mi esposa y mis dos hijos les dio negativo a todos. Así que diez días más con toda la furia ya estaré trabajando y si puedo donar plasma lo voy a hacer", indicó.

"Lo que humildemente recomiendo es que si alguno tiene un compañero que tiene algún pequeño síntoma lo primero que debe hacer es hacer verse y encerrarse. Eso hice yo, me encerré hasta que me llegó el positivo y creo que por eso no contagié al resto de la familia", agregó el conductor.

Y remarcó: "Estoy con una gripe, por ahí me falta un poquito el aire cuando hablo, pero en líneas generales estoy bien".