Guillermo Cóppola le confesó su amor a Adriana Salgueiro

Guillermo Cóppola le dio una entrevista al ciclo radial Espléndidos e infidente que conducen Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino por la AM 990.

Coppóla está en pareja hace varios años con Corina Juárez con quien se casó en 20016 y juntos son padres de Elizabetta.

Pese a que está enamorado de su mujer el ex manager deportivo, que actualmente es columnista de radio en la FM 100, le declaró su amor a Adriana Salgueiro.

“Vieron de esos amores imposibles y Adriana vos fuiste un mujer que me encantaste todo la vida. Es una confesión de lo que siento”, dijo Guillermo.

“Estamos para expresarnos y decir lo que sentimos”, sumó el siempre polémico Guillote. “Ay que divino, me sorprendes. Hace bien escuchar eso”, respondió la actriz sorprendida.

“Soy tímido pero a través de la línea me animo y te lo digo”, agregó y Adriana aseguró que, si bien sabe que Corina no es celosa, que se quede tranquila que no iba a suceder nada.

Dani Ambrosino preguntó por qué no se lo dijo antes y Guillermo contestó porque no se “dieron las circunstancias”.

Luego, Adriana recordó que hace unos 25 años Guillermo pasó por un restaurante donde comía con una amiga, las saludó pero no se quedó. Cuando ellas fueron a pagar se enteraron que él las había invitado: “Fui un gil que no me quedé”, admitió él y Adriana dijo que nunca lo llamó para agradecerle.

“Es un mujer hermosa, inteligente, laburadora, empujadora, con garro. Yo me enamoro, yo soy de vivir amores en la fantasía y vos Adriana fuiste uno de esos”, le dijo Guillermo.

“Me da vergüenza”, respondió Salgueiro y confesó que se puso muy nerviosa.