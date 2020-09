Guillermina Valdés mostró su look "reciclado" y le llovieron las críticas

Guillermina Valdés quiso compartir con sus seguidores su talento para el reciclaje de ropa.

Fue a través de un posteo en sus historias de Instagram donde comentó: "Me encanta reciclar... Hace meses que no me compro ropa, y eso se siente muy bien...".

No obstante, cada prenda tiene un indicador del tiempo de uso y ninguna superan los cuatro años de antigüedad.

La foto que subió Guilermina Valdes a su cuenta de Instagram.

Este posteo levantó varias críticas en las redes sociales. Muchos cuestionaron con ironía la reflexión de la mujer de Marcelo Tinelli.

Cabe recordar que la modelo y el conductor se reconciliaron hace unas semanas tras distanciarse un breve tiempo.